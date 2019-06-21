Почти 1,8 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Оренбуржье

Оренбург, 21 июня. Власти Оренбургской области в 2019 году направят почти 1,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Выплаты полагаются семьям при рождении первого ребенка, на третьего ребенка, семьям с двойней и тройней. Также речь идет о материнском капитале и помощи женщинам, которые страдают от бесплодия.

В этом году пособие на первенца получат около пяти тысяч оренбургских семей. Единовременную помощь получит 101 семья со вторым и третьим ребенком.

Более 33 тысячам оренбуржцев выдали сертификат на получение материнского капитала с начала действия государственной программы, пишет Ria56.

Ранее в Минтруде России заявили, что материнский капитал в стране получат все граждане, которые имеют на это право. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, власти готовят новые меры поддержки семей с детьми, это необходимо для стимулирования рождаемости.