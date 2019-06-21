Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Почти 1,8 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Оренбуржье

43
0 Оставить комментарий

Почти 1,8 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Оренбуржье

Оренбург, 21 июня. Власти Оренбургской области в 2019 году направят почти 1,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Выплаты полагаются семьям при рождении первого ребенка, на третьего ребенка, семьям с двойней и тройней. Также речь идет о материнском капитале и помощи женщинам, которые страдают от бесплодия.

В этом году пособие на первенца получат около пяти тысяч оренбургских семей. Единовременную помощь получит 101 семья со вторым и третьим ребенком.

Более 33 тысячам оренбуржцев выдали сертификат на получение материнского капитала с начала действия государственной программы, пишет Ria56.

Ранее в Минтруде России заявили, что материнский капитал в стране получат все граждане, которые имеют на это право. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, власти готовят новые меры поддержки семей с детьми, это необходимо для стимулирования рождаемости.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров