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Полиция Оренбурга раскрыла убийство 20-летней давности

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Полиция Оренбурга раскрыла убийство 20-летней давности

Оренбург, 21 июня. В СК РФ по Оренбургской области раскрыли преступление, совершенное 24 года назад в областном центре.

По версии следствия, в апреле 1995 года в квартире по улице Новой нашли тела 70-летней женщины и ее 31-летней дочери. Двойное убийство во время пьяной ссоры совершил 42-летний житель Оренбурга.

Показания фигуранта уголовного дела подтвердили версию следствия. После совершения преступления мужчина похитил драгоценности из квартиры убитых.

Подозреваемый отбывает наказание в Челябинской области за совершение другого преступления в Соль-Илецке. Его этапировали в Оренбург для проведения следственных мероприятий, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Вологде раскрыли убийство, совершенное в 2009 году. Жителя поселка Суды приговорили к десяти годам колонии.

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Автор: Ирина Селезнева
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