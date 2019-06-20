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Легковушка сбила школьницу на велосипеде в Оренбуржье

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Легковушка сбила школьницу на велосипеде в Оренбуржье

Оренбург, 20 июня. На дороге Гай-Энергетик в Оренбургской области водитель Lada сбил 15-летнюю девочку, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло днем 20 июня, когда 38-летний водитель легковушки наехал на школьницу. Девочка ехала на велосипеде по обочине.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что четыре иностранца и двое россиян пострадали при ДТП в Оренбуржье.

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Автор: Ирина Селезнева
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