Легковушка сбила школьницу на велосипеде в Оренбуржье

Оренбург, 20 июня. На дороге Гай-Энергетик в Оренбургской области водитель Lada сбил 15-летнюю девочку, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло днем 20 июня, когда 38-летний водитель легковушки наехал на школьницу. Девочка ехала на велосипеде по обочине.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что четыре иностранца и двое россиян пострадали при ДТП в Оренбуржье.