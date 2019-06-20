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Массовую гибель рыбы зафиксировали в Оренбургской области

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Массовую гибель рыбы зафиксировали в Оренбургской области

Оренбург, 20 июня. В Ириклинском водохранилище Оренбургской области зафиксировали инцидент с массовой гибелью рыбы. На месте работают специалисты Росприроднадзора.

В Заксобрании Оренбургской области рассказали, что власти сделали запросы в соседние регионы, чтобы выяснить состояние водных ресурсов на их территории. Природоохранная прокуратура организовала проверку.

Специалисты не обнаружили в погибшей рыбе следы инфекционных заболеваний. В общей сложности погибло около 40 тысяч особей.

По предварительной информации, рыба погибла одномоментно. Волонтеры очистили водохранилище от мертвой рыбы, чтобы избежать разложения, отмечает Ria56.

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Автор: Ирина Селезнева
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