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Годовалый ребенок выжил после падения с 10-го этажа в Оренбурге

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Годовалый ребенок выжил после падения с 10-го этажа в Оренбурге

Оренбург, 17 июня. Ребенок выпал из окна квартиры многоэтажного дома, расположенного на проспекте Победы в Оренбурге. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Инцидент произошел днем 15 июня, когда мальчик находился дома вместе с мамой. По предварительной информации, женщина занималась домашними делами и не уследила за ребенком.

Как уточнили в СК РФ по Оренбургской области, пострадавший получил тяжелые травмы. Медики борются за жизнь ребенка, который находится в коме, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Сургуте семилетний ребенок выпал из окна вместе с собакой. Девочка скончалась от полученных травм в больницу. В Омске брошенная матерью девочка выпала из окна второго этажа.

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Автор: Ирина Селезнева
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