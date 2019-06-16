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Четверо граждан Киргизии и двое россиян пострадали в ДТП под Оренбургом

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Четверо граждан Киргизии и двое россиян пострадали в ДТП под Оренбургом

Оренбург, 16 июня. В Оренбургской области произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, погиб один человек, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла утром 16 июня. В микроавтобусе Hyundai, зарегистрированном в Киргизии, ехали восемь человек. В «Газели» ехали трое граждан России — супруги с внучкой.

Четверо граждан Киргизии и двое россиян пострадали в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП пострадали четыре гражданина Киргизии. Биршат К. 1988 года рождения, получила закрытый перелом правого предплечья. Женщину доставили в ГКБ №4 Оренбурга.

Четверо граждан Киргизии и двое россиян пострадали в ДТП под Оренбургом

Мурата К. 1963 года рождения с закрытый переломом правого предплечья со смещением госпитализировали в то же медучреждение. Водитель Нурбек Д., 1979 года рождения получил ушиб лба и рваную рану брови, от госпитализации отказался. О состоянии четвертого пострадавшего не сообщается.

Четверо граждан Киргизии и двое россиян пострадали в ДТП под Оренбургом

В «Газели» пострадала Вера Е. 1962 года рождения, она получила ушиб грудной клетки, доставлена в ГКБ №4 Оренбурга. Девочка 2014 года рождения госпитализирована. Погиб дедушка девочки — Александр Е., 1960 года рождения.

 

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Автор: Ирина Селезнева
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