Легковушка опрокинулась в кювет под Оренбургом, пострадали трое детей

Оренбург, 13 июня. Трое детей пострадали в ДТП в Оренбургской области, автомобиль Lada Granta опрокинулся в кювет, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в Акбулакском районе. По предварительным данным, женщина за рулем Lada не справилась с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали дети от года до 16 лет. Скорая госпитализировала пострадавших, правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишет Ria56.

Ранее сообщалось о ДТП в Оренбурге с участием двух легковушек, водитель иномарки получил серьезные травмы и попал в больницу.