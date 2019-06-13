Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Легковушка опрокинулась в кювет под Оренбургом, пострадали трое детей

148
0 Оставить комментарий

Легковушка опрокинулась в кювет под Оренбургом, пострадали трое детей

Оренбург, 13 июня. Трое детей пострадали в ДТП в Оренбургской области, автомобиль Lada Granta опрокинулся в кювет, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в Акбулакском районе. По предварительным данным, женщина за рулем Lada не справилась с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали дети от года до 16 лет. Скорая госпитализировала пострадавших, правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишет Ria56.

Ранее сообщалось о ДТП в Оренбурге с участием двух легковушек, водитель иномарки получил серьезные травмы и попал в больницу.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров