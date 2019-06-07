Глава Оренбургской области на полях ПМЭФ встретится с полпредом президента РФ Комаровым

Оренбург, 7 июня. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и другие губернаторы Приволжского федерального округа встретятся с полномочным представителем президента РФ Игорем Комаровым. Встреча состоится на полях ПМЭФ.

Делегация Оренбургской области второй день работает на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве между властями региона и представителями «Роснефти», «Лаборатории Касперского».

Денис Паслер примет участие в пленарном заседании, на котором выступит президент России Владимир Путин. Глава региона проведет встречи с представителями «Яндекса» и «Фармстандарт».

Запланирована встреча с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым. Губернаторы обсудят реализацию стратегических задач до 2024 года, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с ВТБ. Документ предусматривает сотрудничество региона и банка в социальной и экономической сферах.