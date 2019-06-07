Врио губернатора Оренбургской области подписал соглашение с ВТБ на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 7 июня. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подписал соглашение с банком ВТБ о сотрудничестве в социальной и экономической сферах на полях Петербургского международного экономического форума.

Денис Паслер считает, что развитие регионов невозможно без партнерства с ведущими кредитно-финансовыми организациями России. Такое сотрудничество позволит перезагрузить промышленный комплекс региона и благоприятно отразится на развитии предпринимательства.

«Мы обсудили вопросы взаимодействия и подписали соглашение, в том числе о поддержке малого и среднего бизнеса», — сказал глава региона, его слова приводит Ria56.

Власти Оренбургской области планируют увеличить число предпринимателей на 64 тысячи человек. Ожидается, что Денис Паслер на площадке ПМЭФ в Петербурге подпишет еще ряд крупных соглашений с ведущими российскими компаниями.

Ранее сообщалось, что на Петербургском форуме обсуждают экологическую повестку, в частности, сбор и переработку мусора. На сесии по утилизации мусора выступили представители РЭО, Минприроды, Роспотребнадзора и других ведомств.