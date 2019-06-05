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МЧС предупредило оренбуржцев о сильном ливне с грозой

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МЧС предупредило оренбуржцев о сильном ливне с грозой

Оренбург, 5 июня. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Оренбургской области. Грозовой фронт принесет в регион ливни и сильный ветер, об этом сообщает Оренбургский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в четверг ожидаются ливни с грозой. Ветер будет дуть с северо-запада, местами его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. При этом температура днем увеличится до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов. Давление в четверг составит 752 мм ртутного столба.

МЧС России по региону предупреждает жителей Оренбургской области о неблагоприятных метеоусловиях. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности во время грозы и усиления ветра, сообщает RIA56.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в некоторых регионах России возможны серьезные ночные заморозки. По ее словам, летняя погода на этих российских территориях никак не установится. Прежде всего, речь идет о Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.

 

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Автор: Сергей Петров
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