Оренбургская область получит дополнительные 4,8 млрд рублей госдотаций и субсидий

Оренбург, 4 июня. В казну Оренбургской области в текущем году поступит 4,8 млрд рублей госдотаций и субсидий. Предложение об увеличении бюджета в Заксобрание внес врио губернатора Денис Паслер.

Глава региона рассказал о том, на что будут потрачены дополнительные средства из федерального бюджета. По его словам, доходную часть бюджета планируется увеличить на 4,2 млрд рублей за счет налоговых отчислений и на 600 млн рублей – за счет безвозмездных поступлений, сообщает RIA56.

Как ожидается, 400 млн рублей выделят на приобретение коммунальной техники, 202 млн рублей пойдет на улучшение жилищных условий многодетных семей. Кроме того, дополнительные 372 млн рублей планируется потратить на образовательную отрасль региона, на здравоохранение выделят в общей сложности порядка 200 млн рублей.

В сфере культуры 100 млн рублей планируется потратить на строительство спортивного комплекса для Оренбургского института искусств имени Ростроповичей и других культурных объектов. Еще более 123 млн рублей направят на оснащение музыкальными инструментами театров и других учреждений.



