Водитель ВАЗ сбил пешехода и врезался в дерево в Оренбурге

Оренбург, 3 июня. На улице Восточной в Оренбурге водитель ВАЗ-21061 сбил 40-летнего пешехода и врезался в дерево.

ДТП произошло вечером 2 июня. Водитель отечественного автомобиля сбил мужчину, который шел вдоль проезжей части. Легковушку отбросило в сторону, ВАЗ врезался в дерево на обочине.

Скорая помощь срочно госпитализировала пострадавшего. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге столкнулись Lada и иномарка. Водитель второго автомобиля попал в больницу после ДТП.