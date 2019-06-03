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Водитель ВАЗ сбил пешехода и врезался в дерево в Оренбурге

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Водитель ВАЗ сбил пешехода и врезался в дерево в Оренбурге

Оренбург, 3 июня. На улице Восточной в Оренбурге водитель ВАЗ-21061 сбил 40-летнего пешехода и врезался в дерево.

ДТП произошло вечером 2 июня. Водитель отечественного автомобиля сбил мужчину, который шел вдоль проезжей части. Легковушку отбросило в сторону, ВАЗ врезался в дерево на обочине.

Скорая помощь срочно госпитализировала пострадавшего. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, пишет Ria56. 

Ранее сообщалось, что в Оренбурге столкнулись Lada и иномарка. Водитель второго автомобиля попал в больницу после ДТП.

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Автор: Ирина Селезнева
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