Оренбургские чиновницы присвоили более 2 млн рублей

Оренбург, 31 мая. Двое бухгалтеров администрации Ташлинского района незаконно начисляли заработную плату сотрудникам и присвоили более 2 млн рублей, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Оренбургской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что бухгалтеры использовали служебное положение для незаконной деятельности. Похищенные средства принадлежали муниципальному образованию Ташлинского района.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые возместили ущерб в полном объеме, расследование продолжается, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что Оренбургская прокуратура потребовала закрыть сайт, на котором продают морского единорога.