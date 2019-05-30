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Школьница спасла трехлетнего брата из горящего дома в Оренбургской области

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Школьница спасла трехлетнего брата из горящего дома в Оренбургской области

Оренбург, 30 мая. Частный жилой дом сгорел в городе Орске Оренбургской области. 10-летней девочке удалось спасти из пожара своего трехлетнего брата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 29 мая. В сгоревшем строении проживала многодетная семья, однако в тот момент, когда вспыхнул огонь, дома были только школьница и ее маленький брат. Девочка поливала огород и услышала звук пожарного извещателя. Она вбежала в дом и увидела горящую детскую коляску. Девочка не стала терять время и оперативно отвела маленького брата в безопасное место.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия, мебель и вещи на площади 60 квадратных метров, сообщает РИА56. Дети при пожаре не пострадали.

МЧС Оренбургской области напоминает родителям, что оставлять детей дома одних очень опасно. С начала этого года произошло 18 пожаров в домах многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. В результате этих инцидентов погибли 15 человек, в том числе пять детей.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области
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