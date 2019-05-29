Почтальоны Оренбургской области научатся распознавать признаки инфаркта и инсульта

Оренбург, 29 мая. Почтальоны Оренбургской области смогут распознавать признаки инфаркта и инсульта, а также научатся оказывать первую помощь. Соответствующее соглашение заключили региональное Министерство здравоохранения и Почта России.

Почтальоны будут рассказывать гражданам о диспансеризации и вручать жителям Оренбургской области буклеты с информацией о профилактике различных заболеваний. Также для работников проведут инструктаж по оказанию первой медицинской помощи.

Руководитель регионального Министерства здравоохранения Галина Зольникова рассказала, что привлечение сотрудников других ведомств к охране здоровья граждан является мировой практикой. В Оренбургской области реализация проекта стартует на территории города Бузулука, а также Первомайского, Курманаевского и Грачевского районов. Зольникова подчеркнула, что полученный опыт будет и дальше развиваться в регионе, сообщает РИА56.