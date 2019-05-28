Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Тело мужчины выловили из озера в Оренбургской области

37
0 Оставить комментарий

Тело мужчины выловили из озера в Оренбургской области

Оренбург, 28 мая. Следователи устанавливают причину гибели 59-летнего мужчины, найденного в озере Погорелое в Соль-Илецке.

По данным СУ СК РФ по Оренбургской области, инцидент произошел 26 мая. Труп погибшего выловили из озера. Согласно предварительной информации, мужчина отдыхал вместе с друзьями.

Он решил переплыть озеро и нырнул в воду. Его обнаружили спасатели 27 мая, для установления причины смерти тело отправили на экспертизу, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Московской области из озера выловили труп неизвестного мужчины. Инцидент произошел в Воскресенском районе.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров