Трактор задавил пенсионерку в Оренбургской области

Оренбург, 28 мая. В поселке Чебеньки трактор наехал на 72-летнюю женщину, сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел днем 28 мая. Мужчина за рулем трактора не убедился в безопасности движения и наехал на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Британии собака сидела в кабине трактора и задавила своего хозяина.