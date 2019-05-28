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Трактор задавил пенсионерку в Оренбургской области

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Трактор задавил пенсионерку в Оренбургской области

Оренбург, 28 мая. В поселке Чебеньки трактор наехал на 72-летнюю женщину, сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел днем 28 мая. Мужчина за рулем трактора не убедился в безопасности движения и наехал на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Британии собака сидела в кабине трактора и задавила своего хозяина.

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Автор: Ирина Селезнева
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