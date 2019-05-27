Водитель Peugeot попал в больницу после ДТП в Оренбурге
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Оренбург, 27 мая. Водитель Lada Vesta столкнулся с иномаркой на улице 60 лет Октября в Оренбурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ДТП произошело вечером 26 мая на перекрестке Знаменского проезда. По предварительным данным, 30-летний водитель отечественного автомобиля выехал на красный свет.
В этот момент произошло столкновение с Peugeot. Водитель иномарки получил травму головы, его срочно госпитализировали. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, пишет Ria56.
Ранее сообщалось, что автомобиль Toyota столкнулся с другой машиной и протаранил ограждение в Оренбурге.
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