Водитель Peugeot попал в больницу после ДТП в Оренбурге

Оренбург, 27 мая. Водитель Lada Vesta столкнулся с иномаркой на улице 60 лет Октября в Оренбурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошело вечером 26 мая на перекрестке Знаменского проезда. По предварительным данным, 30-летний водитель отечественного автомобиля выехал на красный свет.

В этот момент произошло столкновение с Peugeot. Водитель иномарки получил травму головы, его срочно госпитализировали. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что автомобиль Toyota столкнулся с другой машиной и протаранил ограждение в Оренбурге.