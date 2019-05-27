Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель Peugeot попал в больницу после ДТП в Оренбурге

239
0 Оставить комментарий

Водитель Peugeot попал в больницу после ДТП в Оренбурге

Оренбург, 27 мая. Водитель Lada Vesta столкнулся с иномаркой на улице 60 лет Октября в Оренбурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошело вечером 26 мая на перекрестке Знаменского проезда. По предварительным данным, 30-летний водитель отечественного автомобиля выехал на красный свет.

В этот момент произошло столкновение с Peugeot. Водитель иномарки получил травму головы, его срочно госпитализировали. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что автомобиль Toyota столкнулся с другой машиной и протаранил ограждение в Оренбурге.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров