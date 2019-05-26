Женщина получила ожоги при пожаре на складе в Оренбуржье

Оренбург, 26 мая. На складе в селе Кардаилово произошел пожар, пострадала женщина, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Возгорание произошло утром 26 мая, огонь охватил площадь в 2,5 тысяч квадратных метров. Горение в складском помещении ликвидировали в 10.40.

Женщина получила ожоги рук, ее срочно госпитализировали. Пожар полностью потушили в 17.22. Ранее сообщалось, что в поселке Адамовка в Оренбуржье произошел пожар в частном доме, погибли три человека.