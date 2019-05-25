Оренбургские пограничники нашли пропавшего казахского мальчика

Оренбург, 25 мая. Девятилетний мальчик пропал в Мартукском районе Актюбинской области Казахстана. Ребенка отыскали оренбургские пограничники.

Сообщение об исчезновении мальчика российские правоохранители получили 23 мая. Ребенок без ведома взрослых ушел на рыбалку и заблудился. Российские пограничники оперативно отреагировали на информацию о пропавшем мальчике. Они отправились на поиски, взяв с собой служебную собаку.

В итоге ребенка нашли на приграничной территории российской стороны. Живого и здорового мальчика вернули родителям, сообщает РИА56.