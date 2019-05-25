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Пожарные спасли женщину из колодца в Оренбургской области

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Пожарные спасли женщину из колодца в Оренбургской области

Оренбург, 25 мая. Женщина провалилась в колодец в поселке Новоорске Оренбургской области. Пожарные помогли местной жительнице выбраться, после чего пострадавшую передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером 24 мая на территории частного дома, расположенного на Комсомольской улице. Женщина 1966 года рождения подошла к краю колодца, чтобы проверить, если ли в нем вода. В этот момент земля обвалилась, и пострадавшая оказалась в яме, сообщает РИА56.

Пожарные спасли женщину из колодца в Оренбургской области

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области
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