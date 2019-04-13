Врио губернатора Оренбургской области прочел текст «Тотального диктанта»

Оренбург, 13 апреля. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер прочитал фрагмент анализа произведения Николая Гоголя «Мертвые души» для участников акции «Тотальный диктант» в ОГУ.

Проверить свои знания по русскому языку в Оренбурге пришли 900 человек, в филиалах ОГУ в Орске и Бузулуке собрались еще 500 человек. По словам местной жительницы Валентиной Поповой, она уже шестой раз принимает участие в «Тотальном диктанте».

В этом году текст для диктанта подготовил литературный критик Павел Басинский. Денис Паслер считает, что перед ним стоит ответственная задача. После того, как все участники сдали свои тексты, они пообщались с врио главы региона, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Москве также прошла всероссийская акция на 80 городских площадках, в том числе в технопарке Сколково и РГГУ.