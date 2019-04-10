Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Оренбургского школьника наградили путевкой к морю за спасение детей на пожаре

55
0 Оставить комментарий

Оренбургского школьника наградили путевкой к морю за спасение детей на пожаре

Оренбург, 10 апреля. Ученика восьмого класса Сергиевской средней школы Оренбургского района Ивана Андреева наградили за спасение трех детей на пожаре.

Пожар в доме Андреевых произошел в марте 2019 года, в момент инцидента родителей мальчика не было дома. Иван вывел двух младших братьев и сестру из горящего дома и позвонил спасателям.

По словам и.о. вице-губернатора Оренбургской области Павла Самсонова, только благодаря решительным действиям школьника были спасены дети. Он наградил подростка сертификатом на отдых в причерноморском санатории «Золотой колос» в Туапсе, пишет Ria56.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров