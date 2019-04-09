Угонщик ВАЗ погиб в ДТП в Оренбургской области

Оренбург, 9 апреля. На 15-м километре трессы Соль-Илецк — Буранное в Оренбургской области произошло серьезное ДТП, погиб водитель ВАЗ, сообщили в УМВД по региону.

ДТП произошло днем 8 апреля. По предварительным данным, мужчина угнал отечественный автомобиль. На трассе он не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет.

Водитель получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, пишет Ria56.