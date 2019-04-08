Житель Оренбурга умер на сцене во время циркового представления

Оренбург, 8 апреля. Следственный комитет Оренбургской области проводит проверку по факту смерти пожилого мужчины во время циркового представления. 67-летний пенсионер почувствовал себя плохо после того, как его пригласили на сцену ледового дворца «Звездный».

Инцидент произошел 7 апреля. По предварительным данным, пожилой житель Оренбурга пришел на цирковое представление вместе с внуками. Пенсионера позвали на сцену для оказания помощи в проведении фокуса. Мужчине дали микрофон, но во время речи оренбуржцу стало плохо. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пенсионера. В настоящий момент эксперты устанавливают причину, по которой скончался пожилой мужчина, сообщает RIA56 со ссылкой на региональный СК.