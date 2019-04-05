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Toyota протаранила дорожное ограждение после ДТП в Оренбурге

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Toyota протаранила дорожное ограждение после ДТП в ОренбургеСанкт-Петербург, 5 апреля. На пересечении улиц Советской и Рыбаковской в Оренбурге столкнулись ВАЗ и Toyota, о ДТП сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла 5 марта на перекрестке. От удара ВАЗ отбросило в сторону, автомобиль врезался в столб. Иномарка сломала дорожное ограждение.

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют причины ДТП, пишет Ria56.

Автор: Ирина Селезнева
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