Toyota протаранила дорожное ограждение после ДТП в Оренбурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. На пересечении улиц Советской и Рыбаковской в Оренбурге столкнулись ВАЗ и Toyota, о ДТП сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла 5 марта на перекрестке. От удара ВАЗ отбросило в сторону, автомобиль врезался в столб. Иномарка сломала дорожное ограждение.

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют причины ДТП, пишет Ria56.