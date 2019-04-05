СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения жителя Оренбурга

Оренбург, 5 апреля. Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 45-летнего местного жителя.

19 марта мужчина на автомобиле Renault Logan уехал из дома в неизвестном направлении. Через два дня его машину обнаружили в лесном массиве. Местонахождение человека по-прежнему остается неизвестным.

Оренбуржец был одет в черную кофту, синие джинсы, черные кроссовки. Из особых примет — татуировка на руке «За ВДВ». Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, пишет Ria56.