Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения жителя Оренбурга

54
0 Оставить комментарий

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения жителя Оренбурга

Оренбург, 5 апреля. Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 45-летнего местного жителя.

19 марта мужчина на автомобиле Renault Logan уехал из дома в неизвестном направлении. Через два дня его машину обнаружили в лесном массиве. Местонахождение человека по-прежнему остается неизвестным.

Оренбуржец был одет в черную кофту, синие джинсы, черные кроссовки. Из особых примет — татуировка на руке «За ВДВ». Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, пишет Ria56.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров