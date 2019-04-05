Оренбуржец украл дорогое кольцо у знакомой из Интернета

Оренбург, 5 апреля. Житель Оренбургской области украл у женщины кольцо стоимостью 11 тысяч рублей. Ленинской районный суд вынес приговор по уголовному делу о краже, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина понакомился с женщиной в Интернете, когда отбывал наказание в колонии. После того, как его срок заключения истек, он встретился со знакомой.

В ее доме подсудимый украл кольцо и сдал его в ломбард по поддельным документам. Житель Оренбурга признал свою вину в краже, его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, пишет Ria56.