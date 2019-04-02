Оренбуржец подал в суд на сотрудника банка, взявшего кредит на его имя

Оренбург, 2 апреля. Житель Оренбурга подал в суд на сотрудника банка, который взял кредит в 200 тысяч рублей на его имя, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.

Сотрудник одного из банков в 2011 году оформил потребительский кредит на местного жителя. При этом полученными по карте средствами пользовался сам. В 2013 году местный житель обратился в банк, попросив выдать ему кредит.

В банке не отказали и открыли второй счет, позднее мужчине сообщили, что средства списали на погашение задолженности, образовавшейся с 2011 года. По словам оренбуржца, он не оформлял никаких кредитов.

В 2014 году по решению суда с мужчины взыскали сумму долга по кредиту, которого он не получал. В 2017 году истек срок привлечения сотрудника банка к уголовной ответственности. Оренбуржец решил отстаивать свои права в суде, пишет Ria56.