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Параспортсменка из Орска установила рекорд России по плаванию баттерфляем

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Параспортсменка из Орска установила рекорд России по плаванию баттерфляем

Оренбург, 1 апреля. Жительница Орска параспортсменка Виктория Ищиулова установила рекорд России по плаванию баттерфляем на дистанции 100 метров. 

В Краснодаре прошел национальный чемпионат по плаванию среди спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Участниками соревнований стали параспортсмены из 41 региона России.

От Оренбургской области выступили две пловчихи. Золото чемпионата на дистанции 100 метров баттерфляем, а также серебряную и бронзовую медали в других дисциплинах завоевала Виктория Ищиулова.

Спортсменка Юлия Молчанова из Новотроицка стала шестой на дистанции 50 метров, пишет Ria56. В 2018 году в соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 38 регионов России.

Автор: Ирина Селезнева
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