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Таможенники Оренбурга арестовали партию контрафактной парфюмерии

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Таможенники Оренбурга арестовали партию контрафактной парфюмерии

Оренбург, 31 марта. Сотрудники оренбургской таможни задержали крупную партию контрафактной парфюмерии. Поддельные духи, маркированные зарегистрированными товарными знаками, попытались ввезти в Россию из Киргизии. Об аресте незаконной продукции рассказал начальник оренбургской таможни Владимир Кильдяшев.

В ходе таможенного досмотра сотрудники выявили более 2 тысяч флаконов парфюмерии популярных брендов, среди которых были Dior, Chanel, Hugo Boss, Lancome и Giorgio Armani. Правоохранительные органы связались с представителями правообладателей товарных знаков международных косметических компаний, чтобы проверить найденную продукцию на подлинность. Нелегальное происхождение духов было установлено по нескольким признакам: отличие парфюмерной композиции от оригинала, несоответствие оформления упаковки стандартам производителя, полиграфический брак и грамматические ошибки, допущенные при маркировке.

Сумма ущерба в результате незаконного использования зарегистрированных брендов превысила 9 миллионов рублей. Оренбургская таможня наладила конструктивный диалог с представителями правообладателей парфюмерных товарных знаков. На данный момент идет расследование по факту ввоза контрафактной продукции, сообщает РИА 56.

Напомним, ранее Министерство промышленности и торговли РФ запустило девятимесячный эксперимент по маркировке парфюмерии и фотокамер, призванный защитить потребителей от контрафактной продукции. В случае удачного завершения эксперимента маркировка духов и туалетной воды станет обязательной с 1 декабря этого года.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА 56
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