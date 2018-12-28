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Четыре машины столкнулись на заснеженной трассе под Оренбургом

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Четыре машины столкнулись на заснеженной трассе под Оренбургом

Оренбург, 28 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Оренбуржье: столкнулись четыре машины.

Аварию зафиксировали на 70-м километре трассы Оренбург — Илек у села Нижняя Павловкам в четверг, 27 декабря, пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального МЧС.

Два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовая машина столкнулись на дороге, фургон от сильного удара вылетел в кювет. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий. К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах случившейся аварии.

Автор: Алексей Громов
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