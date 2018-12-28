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Четырехлетний мальчик отравился лекарствами в Оренбуржье

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Четырехлетний мальчик отравился лекарствами в Оренбуржье

Оренбург, 28 декабря. Четырехлетний малыш отравился лекарствами в Оренбургской области. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов Бугурусланского района получили информацию о том, что в больницу доставили мальчика четырех лет с отравлением лекарственными препаратами.

Удалось установить, что ребенок остался без присмотра взрослых и съел таблетки. В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято решение процессуального характера.

Родителям напоминают, что все лекарственные препараты стоит убирать от детей в недоступные места.

Автор: Алексей Громов
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