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Оренбуржцы пожаловались на загрязнение воздуха сероводородом

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Оренбуржцы пожаловались на загрязнение воздуха сероводородом

Оренбург, 27 декабря. Жители Оренбурга пожаловались в Экологическую службу из-за загрязнения воздуха, обращения поступили из поселка Южного.

Звонки экологам также поступили из поселков Экодолье и Весенний. На место происшествия выезжали сотрудники компании «Газпром добыча Оренбург».

Как сообщили в экологической службе, в данных поселках не была превышена норма примесей в воздухе. Позднее информация о загрязнении воздуха появилась в Стройгородке в районе многоэтажек.

Сотрудники спецлаборатории зафиксировали сероводород в воздухе на улицах Беляевская, Геофизиков, Центральной, пишет Ria56.

Автор: Ирина Селезнева
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