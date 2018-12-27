Оренбуржцы пожаловались на загрязнение воздуха сероводородом

Оренбург, 27 декабря. Жители Оренбурга пожаловались в Экологическую службу из-за загрязнения воздуха, обращения поступили из поселка Южного.

Звонки экологам также поступили из поселков Экодолье и Весенний. На место происшествия выезжали сотрудники компании «Газпром добыча Оренбург».

Как сообщили в экологической службе, в данных поселках не была превышена норма примесей в воздухе. Позднее информация о загрязнении воздуха появилась в Стройгородке в районе многоэтажек.

Сотрудники спецлаборатории зафиксировали сероводород в воздухе на улицах Беляевская, Геофизиков, Центральной, пишет Ria56.