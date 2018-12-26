Покинувший московский «Спартак» Каррера может возглавить ФК «Оренбург»

Оренбург, 26 декабря. Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера может возглавить ФК «Оренбург».

Такая расстановка возможна, если за трансфер будут отвечать агент Марко Трабукки. Каррере обещают зарплату в размере миллиона евро в год. Спонсором клуба является компания «ГазпромдобычаОренбург», соощил источник издания «Чемпионат».

На данный момент оренбургский клуб возглавляет Владимир Федотов, который работает с футболистами два года. Благодаря его работе ФК возвратился в РПЛ и показал неплохие результаты в сезоне.

ФК «Оренбург» занимает десятую строчку из 16 позиций в турнирной таблице, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что уволенный с поста главного тренера Каррера попрощался с болельщиками в Москве.