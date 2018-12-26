Покинувший московский «Спартак» Каррера может возглавить ФК «Оренбург»
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Оренбург, 26 декабря. Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера может возглавить ФК «Оренбург».
Такая расстановка возможна, если за трансфер будут отвечать агент Марко Трабукки. Каррере обещают зарплату в размере миллиона евро в год. Спонсором клуба является компания «ГазпромдобычаОренбург», соощил источник издания «Чемпионат».
На данный момент оренбургский клуб возглавляет Владимир Федотов, который работает с футболистами два года. Благодаря его работе ФК возвратился в РПЛ и показал неплохие результаты в сезоне.
ФК «Оренбург» занимает десятую строчку из 16 позиций в турнирной таблице, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что уволенный с поста главного тренера Каррера попрощался с болельщиками в Москве.