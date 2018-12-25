Оренбургский охотник случайно выстрелил из ружья в товарища

Оренбург, 25 декабря. Житель Оренбурга случайно ранил товарища из ружья. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов Соль-Илецкого городского округа Оренбуржья проводят проверку по факту получения ранения головы дробью 55-летним оренбуржцем. Его доставили в медицинское учреждение.

Удалось выяснить, что охотник в лесополосе выстрелил и случайно попал в своего товарища.

В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято решение процессуального характера.