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Оренбургский охотник случайно выстрелил из ружья в товарища

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Оренбургский охотник случайно выстрелил из ружья в товарища

Оренбург, 25 декабря. Житель Оренбурга случайно ранил товарища из ружья. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов Соль-Илецкого городского округа Оренбуржья проводят проверку по факту получения ранения головы дробью 55-летним оренбуржцем. Его доставили в медицинское учреждение.

Удалось выяснить, что охотник в лесополосе выстрелил и случайно попал в своего товарища.

В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято решение процессуального характера.

Автор: Алексей Громов
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