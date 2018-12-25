Трое кавказцев похитили 16-летнюю девочку в Оренбуржье

Оренбург, 25 декабря. Трое кавказцев похитили 16-летнюю девочку в Оренбургской области. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка 2002 года рождения, проживающая в селе Тоцкое на улице Оренбургская, 23 декабря около полудня вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. ОМВД России по Тоцкому району Оренбургской области устанавливает ее местонахождение. По имеющимся

сведениям, девушка могла уехать с тремя неизвестными мужчинами кавказской национальности на иномарке.

В дежурную часть ОМВД России по Тоцкому району 24 декабря в 11.44 поступило сообщение от женщины из Сорочинка, которая рассказала, что в селе Тоцком неизвестные похитили ее дочь.