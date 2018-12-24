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Ревнивая жительница Оренбурга ударила ножом возлюбленного

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Ревнивая жительница Оренбурга ударила ножом возлюбленного

Оренбург, 24 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Гая, которая ударила ножом возлюбленного из-за ревности. 

Как пишет «RIA56», молодая пара, которая приехала в Оренбург из Гая на заработки, распивала в снимаемой квартире алкоголь, между 21-летней девушкой и 23-летним молодым человеком разгорелся конфликт на почве ревности.

Девушка взяла нож и ударила им своего возлюбленного. Молодого человека доставили в больницу с колото-резанной раной живота. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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