Шестилетний мальчик получил ожог лица в Оренбуржье

Оренбург, 21 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения шестилетним ребенком ожогов в Оренбургской области. Соответствующую информацию передает «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в региональном УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов Ташлинского района проводят проверку по факту ЧП: 20 декабря шестилетнего мальчика доставили в больницу с ожогом лица. По словам матери, он попытался зажечь газовую духовку, огонь вспыхнул из-за скопившегося газа.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.