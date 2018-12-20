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Происшествия

Автомобилист сбил пешехода в Оренбурге и скрылся

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Автомобилист сбил пешехода в Оренбурге и скрылся

Оренбург, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов в Оренбурге разыскивают водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал пешеход.

Как пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД, 12 декабря около 08.20 на улице Монтажников в районе больницы имени Пирогова произошла авария: неизвестный за рулем авто допустил наезд на пешехода. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Автомобилист скрылся с места ДТП.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают личность водителя, скрывшегося с места аварии с пострадавшим. Всех, кто владеет информацией, просят позвонить по следующим номерам: (3532) 79-00-96, 95-95-90 или 02 (102).

Автор: Алексей Громов
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