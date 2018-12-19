СК РФ проверяет инцидент с нападением тигра на уборщика цирка в Орске

Оренбург, 19 декабря. Следственный комитет Оренбургской области проводит проверку после сообщений СМИ о нападении тигра на сотрудника цирка в Орске.

Ранее в местных СМИ появилась новость о нападении хищника на работника цирка, который занимался уборкой территории. Тигру удалось дотянуться до человека, 28-летний мужчина получил тяжелые травмы.

Медики зафиксировали у него травмы ног. Следственные органы устанавливают обстоятельства инцидента и ответственных за безопасность сотрудников. Действиям всех причастных лиц дадут юридическую оценку, пишет RIA56.