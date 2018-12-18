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Внедорожник пьяного оренбургского депутата протаранил «Ладу» с пассажирами

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Внедорожник пьяного оренбургского депутата протаранил «Ладу» с пассажирами

Оренбург, 18 декабря. В Красногвардейском районе Оренбургской области УАЗ «Патриот» врезался в автомобиль Лада-111730, пассажиры второй машины получили серьезные травмы. Авария произошла 29 ноября, однако по факту ДТП не возбуждено уголовное дело.

Двух пассажиров «Лады» доставили в Оренбург на вертолете санавиации. По данным Ria56, семья из Подмосковья ехала в поселок Пушкинский, но на дороге Ивановка-Сорочинск-Ташла в «Ладу Калину» врезался внедорожник.

За рулем УАЗ «Патриот» находился депутат Свердловского сельского совета и директор местного фермеского хозяйства. Водитель и пассажиры внедорожника, по предварительным данным, были в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Ирина Селезнева
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