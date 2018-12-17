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Пьяный мужчина зарезал мать в Оренбуржье

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Пьяный мужчина зарезал мать в Оренбуржье

Оренбург, 17 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Оренбуржья, подозреваемого в убийстве матери. Соответствующую информацию передает «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, 30-летний житель села Зарево Домбаровского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударил ножом 59-летнюю женщину в грудь. Она получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемый полностью признал свою вину. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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