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Житель Оренбургской области заступился за племянницу и рассек брату артерию

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Житель Оренбургской области заступился за племянницу и рассек брату артерию

Оренбург, 14 декабря. Житель города Сорочинск в Оренбургской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека, сообщили в региональном СКР.

По версии следствия, 47-летний мужчина выпивал вместе с братом 13 декабря в доме на улице Набережная поселка Октябрьский. Во время застолья старший брат начал оскорблять свою дочь.

Обвиняемый схватил нож и ударил в бедро обидчика. Потерпевший 49-летний местный житель скончался от потери крови, брат повредил артерию. О преступлении мужчина рассказал сестре и признал вину. Расследование гибели оренбуржца продолжается, пишет Ria56.

Автор: Ирина Селезнева
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