Всероссийский конкурс педагогов «Сердце отдаю детям» пройдет в Оренбурге

Оренбург, 12 декабря. Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования пройдет в Оренбурге.

Как передает «RIA56», 60 учителей из 35 регионов России примут участие в конкурсе педагогов дополнительного образования под названием «Сердце отдаю детям» — 2018». Планируется, что торжественное открытие пройдет в ДКиС «Газовик» в субботу, 15 декабря.

В рамках мероприятия педагоги в период с 16 по 18 декабря представят презентации «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу» и проведут открытые уроки по теме «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой». Кроме этого, конкурсантам предстоит написать эссе.

В текущем году представлены следующие номинации: «Техническая», «Естественнонаучная», «Социально-педагогическая», «Художественная», «Туристско-краеведческая» и «Физкультурно-спортивная».