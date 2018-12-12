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Подводный охотник утонул в Оренбуржье

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Подводный охотник утонул в Оренбуржье

Оренбург, 12 декабря. Мужчина, занимавшийся подводной рыбалкой, утонул на Ириклинском водохранилище в Оренбургской области. Соответствующую информацию передает «RIA56» со ссылкой на данные, полученные от собственных источников.

Во вторник, 11 декабря, трое охотников опустились под воду, после чего двоим мужчинам удалось вынырнуть, а третий утонул. Они попытались найти своего товарища, однако самостоятельно сделать этого не смогли и обратились за помощью в экстренные службы.

На данный момент сотрудники МЧС разыскивают тело утонувшего мужчины, однако его обнаружить так и не удалось. Спасатели будут продолжать поиски в течение сегодняшнего дня.

Автор: Алексей Громов
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