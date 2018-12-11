Оренгбургского электромонтера убило током во время работы

Оренбург, 11 декабря. Электромонтер-линейщик погиб от удара тока в Оренбургской области, правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего.

Инцидент произошел 8 декабря на 179 километре перегона «Дубиновка – Кувандык» Южно-Уральской железной дороги. По предварительным данным, железнодорожник красил фиксатор опоры сети, когда приблизился к элементам контактной сети и получил удар током.

Уральское следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет RIA56. Ранее сообщалось, что в Оренбурге грабитель дважды залез в магазин с товарами для рыбаков.