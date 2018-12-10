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Житель Оренбуржья дважды ограбил магазин с товарами для рыбалки

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Житель Оренбуржья дважды ограбил магазин с товарами для рыбалки

Оренбург, 10 декабря. Житель Бугурусланского района украл рыбацкие принадлежности в местном магазине. Пресс-служба УМВД Оренбургской области опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент преступления.

Инцидент произошел 5 декабря. Молодой человек вместе с собакой проник в помещение магазина и начал складывать в сумку принадлежности для рыбалки.

После срабатывания сигнализации на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали вора и передали его в руки полиции. Похищенные 4,5 тыс рублей и снасти изъяты.

Ранее молодой человек уже был осужден на 180 часов обязательных работ за кражу в этом же магазине, пишет RIA56.

Автор: Алексей Громов
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