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Тело убитого десятилетнего мальчика нашли в Оренбурге

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Тело убитого десятилетнего мальчика нашли в Оренбурге

Оренбург, 8 декабря. Тело пропавшего без вести десятилетнего мальчика нашли в Оренбуржье. Соответствующая информация появилась на официальном сайте СУ СК по региону.

Ребенок из села Чапаевское Сакмарского района пропал без вести 19 ноября. Его искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудникам следственного комитета удалось задержать подозреваемого в совершении страшного преступления, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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