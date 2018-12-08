Тело убитого десятилетнего мальчика нашли в Оренбурге

Оренбург, 8 декабря. Тело пропавшего без вести десятилетнего мальчика нашли в Оренбуржье. Соответствующая информация появилась на официальном сайте СУ СК по региону.

Ребенок из села Чапаевское Сакмарского района пропал без вести 19 ноября. Его искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудникам следственного комитета удалось задержать подозреваемого в совершении страшного преступления, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.