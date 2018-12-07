Пассажир всадил отвертку в шею таксиста в Оренбуржье

Оренбург, 7 декабря. Житель Бугуруслана подозревается в покушении на убийство 48-летнего местного жителя, который получил колото-резаную рану шеи, сообщили в СКР по Оренбургской области.

Инцидент произошел 28 ноября возле села Поникла Бугурусланского района. По данным следствия, подозреваемый подошел к таксисту и попросил его довезти по указанному адресу.

На трассе он нанес таксисту отверткой удар в шею и приготовился ударить еще раз, однако водитель оказал сопротивление. Нападавшего заметили прохожие, он скрылся с места преступления.

В настоящее время правоохранители собирают доказательную базу по делу для дальнейшей передачи материалов в суд, пишет RIA56.