Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пассажир всадил отвертку в шею таксиста в Оренбуржье

67
0 Оставить комментарий

Пассажир всадил отвертку в шею таксиста в Оренбуржье

Оренбург, 7 декабря. Житель Бугуруслана подозревается в покушении на убийство 48-летнего местного жителя, который получил колото-резаную рану шеи, сообщили в СКР по Оренбургской области.

Инцидент произошел 28 ноября возле села Поникла Бугурусланского района. По данным следствия, подозреваемый подошел к таксисту и попросил его довезти по указанному адресу.

На трассе он нанес таксисту отверткой удар в шею и приготовился ударить еще раз, однако водитель оказал сопротивление. Нападавшего заметили прохожие, он скрылся с места преступления.

В настоящее время правоохранители собирают доказательную базу по делу для дальнейшей передачи материалов в суд, пишет RIA56.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.